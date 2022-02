¿AMLO violó la ley al exponer cuánto gana Loret de Mola?

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló cuánto gana el periodista, Carlos Loret de Mola; hecho que, según la PRODECON, es ilegal, por presuntamente haber violado la privacidad de un contribuyente.

En sus cuadernillos institucionales, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente cita a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en la cual se especifica en qué situaciones es posible hacer públicos los datos de algún contribuyente.

El artículo VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente indica que:

En el único caso que la autoridad pueda exhibir tus datos personales es cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes alterados.

“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes” explica el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso cuánto gana anualmente el periodista, Loret de Mola, y realizó una comparación con su sueldo.

El mandatario declaró que el periodista gana 15 más que él al año, y que el pago que recibió de Televisa es algo turbio, ya que de Mola dejó de trabajar en la compañía en 2019. Por esto, enviará los datos expuestos en la Conferencia de Prensa Matutina al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para corroborar los datos.

En el informe se revela que Loret de Mola gana presuntamente 35 millones 200 mil pesos antes de impuestos.

Empresas para las que trabaja de Mola y cuánto le pagan:

-Televisa $11.8 millones de pesos

-Radiopolis $9.2 millones de pesos

-Latinus $6.3 millones de pesos

-Universal $4.5 millones de pesos

-Otros $2.8 millones de pesos

-Washington Post $600 mil pesos

“Esto es lo que ganó Loret el año pasado, pero lo que me llama mucho la atención y lo va a tener que aclarar Televisa, es que se supone que Loret ya no está en Televisa” expresó López Obrador

Cabe resaltar que el comunicador indicó que los datos exhibidos son completamente inflados y declaró que el mandatario se siente acorralado por no saber cómo deslindarse del escándalo de su hijo.

El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador.