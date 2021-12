Cámara de Diputados renuncia a la demanda contra consejeros del INE

La Cámara de Diputados renunció a su intento de llevar ante la justicia a siete integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta decisión se dio unos momentos más tarde después de que la Fiscalía abrió un expediente contra los imputados por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

“La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE” se lee en la cuenta oficial de Twitter de la Cámara de Diputados.

Asimismo refirió que la presidencia se encuentra en disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente.

La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico. (1/2) — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 29, 2021

Luego de esto, Ciro Murayama, consejero del INE y uno de los señalados expresó que "menos mal" que la Presidencia de San Lázaro detuvo su "intención de perseguir penalmente a los consejeros del INE".

El Murayama refirió que la acción contra los consejeros del INE se hizo "tras la amplia reprobación pública a su pretensión".

"Lo hace tras la amplia reprobación pública a su pretensión, lo que confirma que se trató de una decisión estrictamente política. Y, además, de corte autoritario", escribió el consejero.

La presidencia de @Mx_Diputados detiene su intención de perseguir penalmente a consejeros del @INEMexico.



Menos mal.



Lo hace tras la amplia reprobación pública a su pretensión, lo que confirma que se trató de una decisión estrictamente política. Y, además, de corte autoritario. https://t.co/Ag9RhOA8ll — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) December 29, 2021

López Obrador celebra que la Cámara desista de la denuncia al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el presidente de la Cámara de Diputados desistiera de su demanda contra los consejeros del INE que votaron por posponer la revocación de mandato.

"No creo (que se afecte la autonomía del INE). Ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal retirar (…) que buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez que presenta una denuncia porque considera que es un delito el cometido y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo, y dice ‘me retracto y ya no continúo', y no va ratificarla, pero que bien que lo hizo", declaró.

▶ AMLO anunció que Sergio Gutiérrez Luna ya había retirado la denuncia iniciada contra los seis consejeros del INE.



“Qué buena actitud”, dijo.#TelediarioEnEl6 pic.twitter.com/nTk9iqruOT — @telediario (@telediario) December 29, 2021

