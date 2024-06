CDMX recibe con tristeza los restos de Orión Hernández Radoux

El cuerpo de Orión Hernández Radoux, el francomexicano que fue secuestrado y asesinado en Gaza por Hamás, llegó la tarde del viernes 31 de mayo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras un largo viaje desde Tel Aviv, Israel.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México dio a conocer que personal de la Cancillería recibió los restos de Orión alrededor de las 6:00 de la tarde en el AICM, luego de que su traslado presentara problemas de logística por parte de la aerolínea comercial.

El cuerpo de Hérnandez Radoux tenía previsto llegar el jueves 30 de mayo, pero terminó arribando a territorio mexicano apenas ayer.

Orión se encontraba en un festival de música electrónica en Israel cuando ocurrió el ataque terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, donde fue secuestrado y posteriormente asesinado al igual que su novia, la tatuadora Shani Louk.

El pasado 24 de mayo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) localizaron los restos de Orión en Jabaliya, en el norte de Palestina, junto con los de Michel Nisenbaum, de nacionalidad israelí y brasileña.

Antes de su repatriación, activistas y autoridades de México, Francia, Israel y Alemania realizaron un homenaje a Hernández en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión.

Earlier this evening, a burial ceremony was held at Ben Gurion Airport for Orión Hernández Radoux, who was tragically murdered alongside his girlfriend Shani Louk by Hamas terrorists on October 7.



The IDF and ISA recently located and rescued Orion's body from Gaza where it had…