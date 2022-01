Comienza parlamento abierto de la reforma eléctrica de AMLO

Con la presencia de gobernadores, del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y de los coordinadores parlamentarios del recinto legislativo de San Lázaro, se inauguró de manera formal el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que reunirá a especialistas, legisladores, mandatarios, empresarios, y autoridades para debatir sobre la viabilidad de la iniciativa.

En el acto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, llamó a dialogar con civilidad y buena fe para "modificar" y votar la propuesta de reforma.

"Estoy seguro que este debate va a ser animado por el amor a México, por nuestra convicción de que México siga creciendo, por lo que debe prevalecer el diálogo, la civilidad, la buena fe, y la intención de que lo que aquí se discuta sea para bien de todas y de todos, y en su caso poder hacer modificaciones a la misma y en su caso llevarse a votación ante el pleno", puntualizó.

En la @Mx_Diputados queremos que los ciudadanos se involucren en los asuntos públicos y opinen.

Si tenemos generosidad, buena fe, transparencia y pensamos en el futuro de nuestros hijos, tendremos una reforma exitosa.#ParlamentoAbierto #ReformaEléctrica pic.twitter.com/oxsy4CtuAn — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) January 17, 2022

El gobernador de Hidalgo y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Omar Fayad, hizo uso de la voz a nombre de sus homólogos en el resto del país.

Reconoció que desde el primer día del parlamento se incluya a los mandatarios locales, ya que al tener carácter de constitucional, deberá ser analizada y votada en cada una de las entidades y sus congresos.

"Todos queremos lograr un sistema eléctrico mexicano fuerte y equilibrado que garantice que los hogares y la industria mexicana tengan atendidas sus necesidades en las próximas décadas, que sea un motor de desarrollo nacional, estatal, así como municipal y regional, y que con la rectoría del estado mexicano sea competitivo y apueste con visión de futuro a las energías limpias que nuestros hijos y nietos nos reclaman", puntualizó Fayad.

El gobernador hidalguense aprovechó para solicitar a los legisladores incluir a los gobernadores al Sistema Nacional de Planeación Eléctrica del país.

"Es preciso preguntarnos si es útil que los ejecutivos estatales seamos parte, por lo menos con voz, en el proceso de planeación del sistema eléctrico nacional, propuesta importante que les dejamos en la mesa a las y los legisladores por si quieren incorporarnos al sistema nacional de planeación, aunque no tuviéramos voto, porque el desarrollo de México va del brazo del desarrollo de los estados del país", expuso.

La @Mx_Diputados es la Cámara del pueblo, por eso escuchamos a todas las voces. Este 17 de enero inicia el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, aquí les cuento de qué se trata ⬇️ pic.twitter.com/fzD0PwSxTu — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) January 15, 2022

Gobernadores de Morena y aliados defienden reforma de AMLO

Los gobernadores de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; de Guerrero, Evelyn Salgado; de Chiapas, Rutilio Escandón; de Sonora, Alfonso Durazo; y de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, todos pertenecientes a la coalición Juntos Haremos Historia, también hicieron uso de la voz para apoyar abiertamente la reforma presidencial.

"Las reformas que ahora se proponen no tienen el propósito de nacionalizar o de estatizar a la industria eléctrica, sino el de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que tendrá el 54% de generación de energía dejando el 46% al sector privado, además con estas reformas se garantizan precios justos de energía eléctrica para todos los mexicanos, que suman un universo de 46.2 millones de usuarios", señaló Escandón Cadenas.

"Apoyamos esta reforma porque corrige los excesos del pasado y regresa a la CFE las facultades para mantener bajo su control el mercado de la generación y transmisión del servicio en condiciones que garanticen un pago justo", puntualizó Durazo Montaño.

"Esta reforma es para el bien de México, de su desarrollo, de la inversión privada y pública, pero sobre todo del bienestar del pueblo y del futuro de la nación", agregó Sheinbaum.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, recordó que el ejercicio de parlamento abierto continuará hasta el próximo 15 de febrero.

Sostuvo que es "inédito e histórico": "Habíamos realizado ejercicios de parlamento abierto en el pasado, pero no con esta intensidad, no con esta magnitud, no con esta relevancia".

Agregó que ello permitirá analizar y desmenuzar "un asunto de mayor relevancia para las futuras generaciones".

En la inauguración también estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios Ignacio Mier (Morena), Jorge Romero (PAN), Carlos Puente (PVEM), Jorge Álvarez Máynez (MC), Luis Cházaro (PRD), y el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña.

Por parte de los gobernadores también estuvieron Layda Sansores (Campeche), José Rosas Aispuro (Durango), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Rubén Rocha (Sinaloa), y Lorena Cuéllar (Tlaxcala), así como representantes de los gobiernos de Baja California, Quintana Roo, y Veracruz.

También te puede interesar:

Reforma eléctrica pone en riesgo la calificación crediticia de México: Moody’s

Presentan segunda etapa del “Nuevo Modelo de Reforma Laboral” en México

Reforma Eléctrica de AMLO “salvaría” a la CFE de desaparecer