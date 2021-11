Desaparece la ambientalista Irma Galindo Barrios; Fiscalía emite “Alerta Rosa”

La defensora y ambientalista Irma Galindo Barrios se encuentra en calidad de desaparecida así lo comunicó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la cual ya emitió un “Alerta Rosa” para encontrarla.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, defensora se vio por última vez el pasado 27 de octubre del presente años, en la comunidad de Mier y Terán en el municipio de Atatlahuca, en la Mixteca de Oaxaca.

La @FISCALIA_GobOax activa el protocolo #AlertaRosa y solicita su colaboración para dar con el paradero de IRMA GALINDO BARRIOS de 41 años, quien fue vista por última vez el 27 de octubre de 2021, en jurisdicción de San Esteban #Atatlahuca, región de la #Mixteca. pic.twitter.com/dLA4nN6GZy — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 10, 2021

Según la Red de Defensoras de México el pasado 29 de octubre debió asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Ciudad de México, pero no llegó.

Esta organización señaló que su último post fue también el 27 de octubre, en donde denunciaba lo ocurrido en su pueblo Ñuu Savi, en el que señala que intentó hablar con el presidente de México, pero no la dejaron pasar por no tener un pase de periodista y también declaró que no quería dialogar con el gobierno de Oaxaca o con la Fiscalía, ya que se había dialogado más de 20 veces sin resultado alguno.

En el informe de la Fiscalía de Oaxaca dice que Galindo, vestía pantalón de mezclilla, blusa típica de manta con grecas bordado de color rojo, chamarra tipo gabardina de color negro, calza botines y porta sombrero de mezclilla.

Irma Galindo ha enfrentado intimidación y persecución

De acuerdo con la Red de Defensoras de México desde el 2018, la activista ha sido víctima de intimidación por parte de funcionarios, también ha enfrentado hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte a causa de su fiel defensa de los bosques en el municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, México y su denuncia de tala ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

También te puede interesar:

Grupos ambientalistas presionan a México para salvar a la vaquita marina

AMLO afirma que defiende a CFE y Pemex de ambientalistas disfrazados

México eliminará al 100% el uso del herbicida glifosato en 2024