España muestra confusión ante la “pausa” que propone AMLO

Tras el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una “pausa” las relaciones entre México y España, causo la inquietud del país europeo, pues el ministro de exteriores, José Manuel Albares respondió y pidió una explicación y demostró que se encuentra confundido por las declaraciones del mandatario.

"Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y por supuesto lo que voy a verificar exactamente es cuáles son esas declaraciones y el alcance que, entiendo, que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista y por supuesto no supone una posición oficial o un comunicado oficial", expresó Albares,

El ministro expresó que presenta una confusión ante lo declarado por López Obrador, pues el canciller, Marcelo Ebrard responde bien en cuanto a la relación entre ambos países.

Albares destacó que la relación entre las naciones es "estratégica, va más allá de declaraciones súbitas o de palabras puntuales".

Asimismo expuso que España no ha realizado ninguna acción que pueda justificar las declaraciones emitidas por López Obrador, pero también dejó claro que el gobierno ibérico siempre va a defender los intereses de su país, en cualquier circunstancia.