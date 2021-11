Fabricantes de armas de EE. UU. responden demanda emitida por el gobierno de México

Este lunes los fabricantes de armas respondieron la demanda emitida por México ante la Corte Federal del Distrito de Massachusetts, como una propuesta que abrió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de 11 compañías norteamericanas, en el que apunta las acciones negligentes que aumentan la violencia en la nación latinoamericana.

Las compañías americanas presentaron sus argumentos de defensa para rechazar la demanda presentada desde el cuatro de agosto, así lo dio a conocer el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Alejandro Celorio.

En esta defensa los fabricantes apuntan que México no alega hechos que demuestren que las prácticas comerciales de los acusados ​​son la "causa próxima de las lesiones infligidas por los carteles de la droga mexicanos.

Asimismo señaló que los supuestos daños del gobierno mexicano se derivan de otras víctimas. Y el reparto de daños y responsabilidad sería inviable.

Puntualizó que las empresas de armas de fuego no tiene la obligación legal de proteger a México de sus propios delincuentes que abusan de las armas de fuego en territorios mexicanos.

Enfatizó que México no puede utilizar la ley mexicana para regular las empresas de armas de fuego de EE. UU.

Apuntó que fabricar y vender armas de fuego no es una “molestia pública”.

This was expected: today US gun manufacturers filed motions to dismiss Mexico's lawsuit, refusing to accept that injuries to Mexican government and society results from their negligent business practices pic.twitter.com/AmivvAueRa