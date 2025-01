‘Fofo’ Márquez: Suspenden audiencia y van por nuevas pruebas

La audiencia en la que se decidiría si el influencer ‘Fofo’ Márquez es culpable de los delitos de tentativa de feminicidio y lesiones fue suspendida hace unas horas.

Según los reportes, los abogados defensores solicitaron más tiempo para la presentación de pruebas, una petición que fue aceptada por el juez.

La nueva fecha quedó fijada para el viernes 24 de enero a las 14:00 horas (2:00 de la tarde).

Durante la sesión inicial, el acusado tuvo oportunidad de tomar la palabra y la aprovechó para solicitar piedad.