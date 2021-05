Liberación de Héctor ‘El Güero Palma’ fue un “Sabadazo”, AMLO

MÉXICO.- Esta mañana el presidente mexicano Andres Manuel López Obrador, manifestó que se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado, “se debe actuar con absoluta transparencia”.

El mandatario informó que ante la orden del pasado sábado de un juzgado federal de dejar en libertad el pasado sábado a Héctor "El Güero Palma", instruyó a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob) para que analice presentar una reforma a las leyes para evitar que asuntos de este tipo no se realicen en días inhábiles, y en fines de semana.

"He dado instrucciones la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma a las leyes correspondientes, para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y los domingos".