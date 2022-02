Loret de Mola : AMLO no puede explicar que tiene un hijo millonario

A través de un video, Carlos Loret de Mola respondió a las acusaciones que realizó el presidente Andrés Manuel en la conferencia matutina de este viernes, sobre las ganancias del periodista que superan el sueldo del mandatario.

En la conferencia el presidente López Obrador expuso cuánto gana anualmente Loret de Mola, y realizó una comparación con su sueldo. Declaró que el periodista gana 15 más que él al año, y que el pago que recibió de Televisa es algo turbio, debido a que Carlos dejó trabajar en la televisora en el 2019.

Ante las declaraciones sobre los pagos realizados por la compañía, Loret de Mola destacó que el dato es falso porque en ese año ya no formaba parte de Grupo Televisa y aseguró que se siente inseguro por exponerlo públicamente.

“Dijo que televisa me había pagado millones de pesos cuando yo no trabajo en Televisa desde el 2019, aunque los datos sean erróneos, aunque estén inflados, a él le cree mucha gente y lo único que ha logrado es ponernos a mi familia y a mi a la merced de la delincuencia ”.

Además, el excomunicador de Televisa afirmó que el presidente lo ataca para no hacer declaraciones sobre las ganancias de su hijo y su relación con las propiedades en Houston:

“Quiere hablar de lo que yo gano trabajando para no confesar lo que gana su hijo sin trabajar, yo he trabajado 20 años a la vista de todos, pagando mis impuestos, el que no puede explicar de que vivió tanto tiempo es él, el presidente, el que no pagó sus impuestos fue él, el que no puede explicar como resulta que tiene un hijo millonario es él”.