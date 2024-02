Mañanera de AMLO: Gobierno denuncia extracción ilícita de datos de periodistas

El Gobierno federal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable, por la sustracción ilegal de datos de periodistas que cubren la mañanera de AMLO.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que la denuncia fue presentada el pasado 31 de enero por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Presidencia.

El 26 de enero se dio a conocer que una base de datos de presidencia, con información de más de 300 periodistas y youtubers acreditados para cubrir las mañaneras, se filtró en foros clandestinos de Internet.

La información, contenida en un archivo, estaba almacenada en un repositorio del Gobierno federal relacionado con el área de Comunicación Social.

Tres días después, el Gobierno informó que se difundió ilegalmente información como credenciales de elector y pasaportes, haciendo uso de un usuario y contraseña que usaba un ex funcionario de presidencia.