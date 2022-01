“No pacto con criminales”: Cuauhtémoc Blanco levanta denuncia ante la FGR

Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado central de Morelos, acudió este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) ubicada en la CDMX, para pedir la investigación sobre su supuesto vínculo con el narcotráfico que surgió tras la difusión de una fotografía tomada hace tres años.

Acudió a la sede capitalina de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) de la FGR, para pedir la investigación alegando que las fiscalías de su estado no han actuado y “entorpecen los procesos”.

Ya que la @Fiscalia_Mor y la @FECC_MORELOS no han actuado conforme a derecho, y cuando se necesita de su trabajo o no hacen nada o entorpecen los procesos, acudo a instancias federales. Morelos merece investigaciones a fondo e imparciales. pic.twitter.com/Id0obu5Y34 — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 17, 2022

El abogado del gobernador, Alfonso Pérez, indicó que buscan que las autoridades federales investiguen el caso porque la Fiscalía de Morelos no tiene competencia para abrir una carpeta de investigación como lo solicitó el Congreso del estado.

En declaraciones a la prensa el gobernador de Morelos señaló a su antecesor, Graco Ramírez, y al exsecretario de Seguridad de la entidad, Alberto Capella, de haber realizado negociaciones con integrantes de la organización delictiva “Los Rojos”.

“De exgobernadores hay audios y grabaciones de Graco y Capella (de que) pactaron. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados porque mi personalidad no me lo permite”, agregó.

“Por mi parte, no tengo miedo a ninguna denuncia porque no escondo nada, yo no pacto con delincuentes. Vengo a buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía”, expresó Blanco tras afirmar que él y su familia han recibido amenazas a través de mantas.

Por mi parte, no tengo miedo a ninguna denuncia porque no escondo nada, yo no pacto con delincuentes. Vengo a buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía. pic.twitter.com/IUxcq2CFZI — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 17, 2022

Cuauhtémoc Blanco, acudió a la SEIDO a levantar una denuncia contra quién resulte responsable, porque dice que hay un movimiento en su contra de parte de los narcos, y “no va a permitir que personajes (narcopolíticos) destruyan su imagen” pic.twitter.com/VyP4uhTsDq — Avi 😷🦆 (@avieu) January 17, 2022

