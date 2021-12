No sabe leer, pero no es mentirosa: AMLO al defender a Elizabeth García Vilchis

En su conferencia mañanera de este miércoles en Tepic, Nayarit, el presidente López Obrador expresó que Elizabeth García Vilchis no sabrá leer, pero no es mentirosa.

"Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa", respondió López Obrador a Felipe Calderón, quien en redes sociales pidió a García Vilchis que desmintiera si el presidente de México viajó en un "simulador" en Santa Lucía.