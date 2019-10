Esta es la justificación legal por la cual liberaron a Ovidio

Notimex

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, admitió que las fuerzas del Estado que realizaron un operativo en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán, hijo de ‘El chapo’ Guzmán, actuaron de manera precipitada y con falta de precisión.

“Formalmente no hubo una detención” de Guzmán López, confirmó, dado que no se presentó al hombre ante el Ministerio Público.

El secretario detalló que desestimaron el poder de fuerza y convocatoria de los delincuentes allegados a Guzmán López.

De acuerdo con Sandoval, se actuó de manera precipitada a pesar de que se planeó la cumplimentación de la orden de cateo que llevaría a la aprehensión de Ovidio Guzmán, pero no consideraron que dicha orden no llegaría a tiempo, hecho que aprovecharon los delincuentes para comenzar la agresión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, indicó que se tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, porque si bien se busca lograr la paz en el país, no será a costa de convertir a México en un cementerio.

En conferencia de prensa desde Culiacán y acompañado por los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, el funcionario federal sostuvo que “no hay falta del Estado ni ausencia del gobierno federal en esta decisión".

“No buscamos enlutar hogares, sino resarcir el desgarrado tejido social, no vamos a regresar al tiempo de las masacres generalizadas... Vamos a acatar el desafío de la paz, pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor al que ha sido”, expresó Durazo Montaño.

Refirió que en el operativo conjunto, que fue una acción directa contra Ovidio Guzmán López, se registró un fallecido, 19 bloqueos, 14 agresiones a elementos militares y de la Guardia Nacional, así como siete elementos del Ejército heridos, un oficial y ocho elementos de tropa detenidos y liberados sin lesiones.

El gobernador de Sinaloa dijo desconocer sobre la detención de Ovidio

En entrevista televisiva, el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordáz Coppel, dijo no saber sobre el operativo y sobre la detención de Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo".

Señaló que tuvo comunicación durante la tarde de ayer con el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los cuales le informaron que la situación estaba complicada.

Al ser cuestionado sobre si tenía más datos, el Gobernador respondió “no sé más, y estas cosas, como la operación, la hizo directamente el Ejército. La información es muy privilegiada o es de Seguridad Nacional.

“Nosotros nos mantuvimos atentos para apoyar a la gente y el tema de la cárcel fue muy complejo. Los reos se están ahorita recapturando” señaló.

Explicó que la situación fue complicada, ya que había reportes de francotiradores, bloqueando el acceso a calles y muchos civiles se encontraban en las calles, por lo que podrían ser víctimas inocentes durante el tiroteo.

Sobre si había toque de queda en Culiacán, dijo que de ninguna manera existía y que después de los hechos violentos en las principales avenidas del municipio, la tranquilidad estaba regresando, que se estaba restableciendo la calma, sin embargo, agregó que es obvio que la gente estaba muy nerviosa e inquieta por lo vivido.

Ordáz Coppel también dijo que en las redes sociales existe mucha gente que aprovecha para “disparar cosas con toda la mala intención”.