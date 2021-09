Pico de Orizaba está en Puebla y no en Veracruz así lo determinó el Inegi

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) determinó que el Pico de Orizaba pertenece a Puebla y no a Veracruz.

A pesar de llevar el nombre de la ciudad veracruzana de Orizaba y de que el volcán inactivo comparte su territorio entre los dos estados, el Inegi lo ubica en Puebla de su más reciente Registro de Nombres Geográficos Continentales.

El Pico es un volcán inactivo con una elevación de 5,636 metros, lo que lo ubica como la montaña más alta de México y la séptima en el mundo. De acuerdo con el Inegi, se encuentra en el municipio de Chalchicolula de Sesma, que es uno de los 217 municipios de Puebla.

La determinación se debe a que la montaña cuenta con más territorio sobre el estado de Puebla que en Veracruz. Oficialmente llamado Citlaltépetl, el volcán forma parte de la Cordillera Neovolcánica, a la que también pertenecen el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

Además, el Inegi recategorizó el Cofre de Perote de la categoría de volcán a cerro. El Cofre de Perote es un relieve de 4,282 metros de altura, ubicado en la región de las Montañas.

La extensión de esta formación incluye los municipios de Perote, Ayahualulco, Xico, Coatepec, Acajete y las Vigas de Ramírez.

El Cofre de Perote es considerado por el Inegi como una elevación natural del terreno de poca altura.

El Registro de Nombres Geográficos Continentales puede consultarse en línea a través de la página del Inegi.

