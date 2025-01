Puebla: investigan muerte relacionada con metapneumovirus humano

Un reciente caso de presunto metapneumovirus humano (hMPV) en Cholula, Puebla, que resultó en el fallecimiento de un paciente, está siendo investigado por las autoridades sanitarias.

Este virus ha ganado atención debido a un brote que colapsó el sistema de salud en China, a cinco años del inicio de la pandemia de COVID-19.

A pesar de la preocupación inicial, las autoridades mexicanas han aclarado que el hMPV no representa una nueva amenaza para la salud pública.

El paciente, un hombre de 53 años, fue ingresado en el Hospital General de Cholula con diagnóstico confirmado de hMPV.

Sin embargo, según la Secretaría de Salud de Puebla, su estado de salud estaba comprometido por múltiples condiciones preexistentes, incluyendo síndrome metabólico, obesidad grado 2, hipercolesterolemia, hiperuricemia y un posible caso de apnea obstructiva del sueño.

Estas comorbilidades complicaron significativamente su recuperación.

Por otro lado, las cuatro personas que convivieron con el paciente permanecen en buen estado de salud y no presentan síntomas de infecciones respiratorias, lo que sugiere que el contagio no se ha extendido.

Durante la conferencia del gobernador Alejandro Armenta, el titular de la Secretaría de Salud del estado, Carlos Alberto Olivier Pacheco, recordó que el hMPV no es un virus nuevo sino estacional, por el que la población no debe alarmarse.