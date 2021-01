México: La SRE publica documento de 751 hojas sobre el caso Cienfuegos

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó la tarde de este viernes que se hace del conocimiento público la información sobre el caso del General retirado Salvador Cienfuegos Zepeda.

La SRE señaló que, en cumplimiento de la instrucción presidencial de este 15 de enero, se hace del conocimiento público la información sobre el caso del General retirado Salvador Cienfuegos Zepeda.

La difusión se realizó en la red social Twitter.

En cumplimiento de la instrucción presidencial de este 15 de enero, se hace del conocimiento público la información sobre el caso del General retirado Salvador Cienfuegos Zepeda.https://t.co/C52sQZtpT0 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 15, 2021

Por la mañana, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que por orden del presidente Andrés Manuel López se pondrá a disposición de la población el expediente completo que envió Estados Unidos de las acusaciones sobre el general Salvador Cienfuegos, para que pueda ser consultado y revisado sin ninguna restricción.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente López Obrador, el canciller señaló que si hubiera otro tipo de gobierno esto sería impensable, pues se argumentaría que procesalmente no se puede hacer esto.

"Me pide el señor presidente que demos a conocer el expediente en el transcurso de las próximas horas y así lo haremos. Nunca se ha hecho, ¿por qué? Pues porque todo era a escondidas. ¿Qué les diría hoy, si estuviéramos en otro tipo de gobierno, no en este, que encabeza el presidente López Obrador? que es procesal no se puede, y entonces mañana estaríamos filtrando una cosita, y pasado otra y luego decimos que si, y luego que no”.

"Todo el expediente completitito lo vamos a dar conocer en las próximas horas", indicó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores señaló que esta medida lo hace el gobierno federal porque está seguro de lo que está haciendo, "es un gobierno íntegro".

