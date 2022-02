Revocación de Mandato: AMLO queda inconforme con la pregunta final

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejo ver que quedó inconforme con la pregunta final de la consulta sobre la Revocación de Mandato, aseguró que es muy elaborada e invitó a la población a buscar un buen traductor para no equivocarse al emitir su voto.

“Hicieron tan complicada la pregunta, que primero no se conoce. La gente no sabe si va a ser ‘si’ o ‘no’… Busquen un buen traductor, porque esto tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar… Debería de ser muy sencillo” expresó López Obrador.

Para el mandatario es importante que corra la voz el que “descifre” como se tiene que votar en caso de que “quieran que yo continúe” o “en caso de que no”, ya que no podrá hablar más del tema.

[Foto captura de pantalla]

SCJN rechaza cambio de pregunta en Revocación de Mandato

Debido a que no se emitieron los votos necesarios para cambiar la pregunta sobre la Revocación de Mandato, la Suprema Corte de Justicia del Nación (SCJN) determinó que la pregunta así se quedará tal como fue aprobada por el Congreso.

Durante la Sesión pública ordinaria el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que la redacción de la pregunta da “una mayor certeza y da claridad a la ciudadanía” por lo que alertó que en caso de modificar la pregunta, afectará los derechos de los miles de mexicanos que han firmado para que se lleve a cabo la Revocación de Mandato, ya que estás firmas se hicieron con base a la pregunta ya aprobada.

"No puede cambiarse la pregunta en este momento, sería una aplicación retroactiva en perjuicio de los derechos de 3.4 millones de ciudadanos que pidieron esta revocación de mandato, sería una afectación grave", detalló el presidente de la SCJN.

Ante esto, la consulta popular que llevará acabo el Instituto Nacional Electoral (INE) la población responderá lo siguiente:

"¿Estás de acuerdo en que a [nombre], Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?".

Los votos que determinaron la validez de la pregunta final fueron los de los siguientes ministros: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

También te puede interesar:

Hacienda niega recursos al INE para revocación de mandato

Validan firmas para revocación de mandato, ahora ¿qué sigue?

Segob presenta plan de austeridad para el INE sobre la revocación de mandato