Ricardo Monreal afirma que no se irá de Morena y se quedará con AMLO

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal advirtió que no va a dejar el partido de Morena y recordó que ha estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace 24 años, por lo que seguirá acompañando al mandatario.

Monreal ha recibido críticas de sus detractores por su activismo para liberar a personas presuntamente encarceladas injustamente.

En la grabación, Ricardo Monreal remarcó que Morena surgió para defender a los excluidos, a los humillados y a los más pobres.

"No podemos dejar de luchar por la gente, por los excluidos, por los humillados, por los inocentes, por la gente que más nos necesita. No abandonemos nuestra esencia, esa es nuestra esencia", subrayó.

Contó que una señora está detenida desde hace unos meses “solo por haberle mentado la madre a unos policías”, y que Morena debe luchar por su libertad, “no podemos dejar de luchar por la gente que más lo necesita, no abandonemos nuestra esencia”.

Monreal Ávila también recordó que desde 1994 acompaña a López Obrador y enfatizó que contribuyó a la formación e incorporación de Morena a la vida política nacional, al lado de quien hoy es Presidente de la República.

También dijo que fue de los fundadores de Morena y ayudó a lograr su reconocimiento como partido político.

"Hace 24 años me inicié en el movimiento con el presidente López Obrador. Decidí estar con él en su lucha, que me parecía justa, legítima, y que me sigue pareciendo la mejor decisión que tomé en mi vida hace 24 años. He estado con él en las buenas y en las malas, han sido más las malas, pero invariablemente lo he acompañado", señaló.