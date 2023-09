Asegurando ser la esposa de Elon Musk, una mujer logró pasear por una zona restringida de la empresa del magnate, Space X, en playa Bocachica, hasta que fue descubierta por personal de seguridad.

Su Young Boudreau, de 41 años, llegó hasta la empresa y se introdujo a una zona exclusiva para empleados, reportó el Departamento del Sheriff del condado de Cameron en un comunicado.

The lady that went to space x and said she was Elon’s wife was just trying to shoot her shot 😂 I mean, “hey look at me was definitely the goal.” Su Young Boudreau we see you 😂 #SpaceX #elon #ElonMusk pic.twitter.com/3TPxEIEze4