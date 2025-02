SEP garantiza educación para hijos de mexicanos deportados

Ante la política migratoria implementada en Estados Unidos, Mario Delgado -secretario de Educación Pública (SEP)- dio a conocer que el sistema educativo en México está preparado para recibir a los hijos de los connacionales deportados.

Al finalizar la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PT, en San Lázaro, de la cual formó parte, Delgado aseguró que las escuelas nacionales cuentan con la capacidad necesaria para atender a más estudiantes.

“Todos los niños compatriotas que regresen a nuestro país van a ser recibidos sin ninguna restricción al sistema educativo mexicano. Tenemos lugares, no tenemos problema de que haya una escuela donde no los podamos recibir porque no hay lugares. Tenemos la capacidad de recibirlos”.