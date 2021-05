¡Alerta en África! entra en erupción el volcán Nyirangongo

AFRICA.- Desde hace 19 años este volcán no entraba en erupción, la última vez fue en el 2002, causando la muerte de 250 personas. Las autoridades evacúan a los habitantes de la cercana ciudad de Goma.

El resplandor del volcán puede verse a muchos kilómetros, provocado el temor de los habitantes quienes ya han entrado en pánico.

El monte Nyiragongo, uno de los volcanes más activos del mundo, ubicado en el este de la República Democrática del Congo, entró este sábado en erupción, lo que provocó pánico entre los residentes de la cercana ciudad de Goma.

El suministro eléctrico en Goma se cortó y varios residentes comenzaron a abandonar sus hogares dirigiéndose hacia la cercana frontera con Ruanda.

Entre tanto, en la Red han aparecido las primeras imágenes de la erupción del Nyiragongo, de 3 mil metros de altura. El portavoz del Gobierno del Congo, Patrick Muyaya, señaló que "se está monitoreando de cerca la situación en Goma".

Breaking: Nyiragongo #volcano over goma starts to erupt. Hectic atmosphere in #Goma. pic.twitter.com/zCsULXPpN9