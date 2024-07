Aliados de la OTAN se unen en donativo histórico militar para Ucrania

Estados Unidos y otros miembros de la OTAN enviarán a Ucrania un donativo histórico conformado por decenas de sistemas antiaéreos en los próximos meses, incluyendo al menos cuatro baterías Patriot, las cuales Kiev ha solicitado con urgencia para defenderse de los avances rusos en el conflicto, según un nuevo comunicado conjunto.

“Anuncio un donativo histórico de equipamiento antiaéreo para Ucrania. Estados Unidos, Alemania, Holanda, Rumania e Italia proporcionarán a Ucrania el equipo para otros cinco sistemas estratégicos antiaéreos”, indicó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Biden anunció que, además de las baterías Patriot, Estados Unidos y otros países proporcionarán decenas de sistemas antiaéreos tácticos adicionales y cientos de municiones para estos sistemas en los próximos meses.

Gathering at the Mellon Auditorium, where the North Atlantic Treaty was signed in 1949, NATO Leaders commemorated 75 years of unity, strength, solidarity and resolve.



One for all, and all for one 🛡️#NATOSummit | #1NATO75years — NATO (@NATO) July 9, 2024

El anuncio tuvo lugar al inicio de la cumbre en el Auditorio Mellon, el mismo lugar donde se firmó el Tratado del Atlántico Norte en 1949, que dio origen a la OTAN.

En este evento, Biden y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacaron la importancia de la alianza y la necesidad de mantenerse unidos en el apoyo a Ucrania con un sentido de urgencia.

“Sabemos que Putin no se detendrá con Ucrania. No nos equivoquemos, Ucrania puede y detendrá a Putin”, aseguró Biden.

When the leaders of 12 countries came together 75 years ago, history was watching.



It had been four years since the end of the most devastating war ever known.



It was here where they made a sacred pledge that would become NATO, the greatest Alliance in history of the world. pic.twitter.com/NlGqhyueaV — President Biden (@POTUS) July 10, 2024

De acuerdo con el comunicado conjunto, Estados Unidos, Alemania y Rumania enviarán baterías Patriot adicionales a Ucrania, mientras que Holanda y otros países proporcionarán componentes para fabricar una batería adicional. Por su parte, Italia enviará un sistema antiaéreo SAMP-T.

Otros aliados, como Canadá, Noruega, España y el Reino Unido, contribuirán con sistemas adicionales para ayudar al gobierno ucranianno a expandir su cobertura antiaérea.

Estos sistemas incluyen los NASAMS, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS y Gepards. Además, otras naciones han acordado proveer municiones para estos sistemas, fortaleciendo así la defensa aérea de Ucrania.

I began my first working day at the NATO Summit in Washington with a tangible result.



I am grateful to our partners—the United States, Germany, the Netherlands, Italy, and Romania—for adopting a strong declaration in support of Ukraine’s air defense system to protect its people,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2024

Rusia culpa a Ucrania de bombardear el hospital infantil en Kiev

El anuncio acerca del donativo militar para Ucrania, tuvo lugar justo después de que el 8 de julio, Rusia fuera acusada de bombardear varias ciudades ucranianas, así como el hospital infantil más grande del país ubicado en Kiev.

Al respecto, el representante ruso en la ONU, Vasili Nebenzia, informó a través de la cuenta en X (antes Twitter) de la embajada de Rusia en México, que el misil que impactó esta instalación médica fue lanzado no por ellos, sino por el sistema de defensa aérea de Ucrania.

“Si se hubiera tratado de un misil ruso, no habría quedado nada del edificio”, puntualizó Nebenzia.

💭Lo más probable es que [el misil] haya perdido a su objetivo en el aire y capturara una señal térmica del hospital, confundiendo los blancos. Lo mismo ocurrió cuando un misil de la defensa aérea de las FF. AA. de Ucrania impactó contra un tractor en Polonia, matando a [dos]… — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) July 9, 2024

Con información de AP