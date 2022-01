Ataque aéreo en Yemen deja 67 muertos y 108 heridos

Más de 100 reclusos murieron o resultaron heridos en un ataque aéreo encabezado por Arabia Saudí contra una prisión operada por los rebeldes hutíes de Yemen el viernes, de acuerdo con los rescatistas, como parte de una ofensiva aérea que horas antes perpetró otro ataque que dejó a la nación más pobre del mundo arábigo sin internet.

Un ataque en la ciudad pobre de Hodeida, que fue confirmado posteriormente por fotografías satelitales analizadas por The Associated Press, impactó un centro de comunicaciones que es fundamental para la conexión a internet de Yemen. También se registraron ataques aéreos cerca de Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, desde finales de 2014.

La intensa ofensiva se produjo después de que los hutíes se atribuyeron un ataque con dron y un misil dentro de la capital de los Emiratos Árabes Unidos perpetrado hace unos días.

Basheer Omar, un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Yemen, dio la cifra de víctimas a la AP. Dijo que los rescatistas seguían recorriendo el sitio de la prisión en la ciudad norteña de Saada, también controlada por los hutíes.

“Desafortunadamente, es probable que aumente la cifra”, comentó Omar. La Cruz Roja había trasladado a algunos de los heridos a instalaciones en otras partes del país, señaló. No especificó cuántas personas habían fallecido y cuántas resultaron heridas.

Médicos Sin Fronteras informó en un comunicado por separado que “alrededor de 200 personas” habían resultado heridas.

“De lo que escucho de mi colega en Saada, todavía hay muchos cuerpos en el sitio del ataque aéreo, muchas personas desaparecidas”, dijo Ahmed Mahat, director de la misión en Yemen de la organización. “Es imposible saber cuántas personas murieron. Parece que ha sido un terrible acto de violencia”, añadió.

La organización Save the Children dijo que más de 60 personas habían perdido la vida en Saada, y señaló que los reclusos de la prisión eran migrantes.

“Las primeras víctimas reportadas en Saada son algo terrible”, dijo Gillian Moyes, el director de la oficina de Save the Children en Yemen. “Migrantes buscando una mejor vida y sus familias. Decenas de civiles yemeníes heridos, es una imagen que no esperábamos ver en Yemen”.

#YEMEN : AT LEAST THREE CHILDREN AMONG MORE THAN 60 KILLED AS AIRSTRIKES DOWN INTERNET ACROSS THE COUNTRY https://t.co/7IT59f1M5s

LOCATION VLOG: Following today's attack that killed at least 3 children and cut off internet services in #Yemen, Save the Children's Security Coordinator Mustafa Qasim connected via satellite to tell us about the situation in #Taiz. pic.twitter.com/Ugm3bLoRuZ