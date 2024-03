Bangladesh: Otorgan libertad bajo fianza a ganador del Nobel de la Paz

Un tribunal en Bangladesh ha otorgado libertad bajo fianza al distinguido ganador del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, quien enfrentaba cargos por malversación de fondos por un monto de 2,3 millones de dólares.

Muhammad Yunus, reconocido con el Premio Nobel en 2006 por su trabajo pionero en la investigación sobre el uso de microcréditos para empoderar a los pobres, había sido sentenciado previamente a seis meses de prisión en enero por violación de normas laborales. Sin embargo, también fue liberado bajo fianza en ese caso y ha presentado una apelación.

El fiscal Mir Ahmmad Ali Salam detalló que el caso de malversación está relacionado con un fondo destinado a trabajadores de Grameen Telecom, que posee el 34,2% de la principal empresa de telefonía celular del país, Grameenphone, subsidiaria de la empresa noruega Telenor.

"Laws bring a sense of security and peace among people; again, this law gives birth to apprehensions and fear. Where will we lead this law?", said Dr Yunus to the press after getting bail.