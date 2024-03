BBC desmiente presencia de IA en video de Kate Middleton

La cadena de noticias BBC, desmintió que el video publicado en redes sociales donde Kate Middleton reveló que fue diagnosticada con cáncer, haya sido creado con la Inteligencia Artificial (IA).

El día que salió a la luz dicho video, decenas de cibernautas de nueva cuenta comenzaron a hacer teorías conspirativas, sobre que el clip había sido manipulado por un programa para crear otra princesa de Gales.

A través de un comunicado, el medio dio a conocer que BCC Studios fue el encargado de grabar el mensaje y que no hubo ningún tipo de edición.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK