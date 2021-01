Biden publica su primer tuit como presidente de EU. ¿Qué dijo?

Washington.- El demócrata Joe Biden publicó su primer tuit como el nuevo presidente de Estados Unidos en el que dijo que "no hay tiempo que perder tratándose de la crisis que enfrentamos".

En su primer mensaje como presidente oficial de Estados Unidos dijo desde la Oficina Oval "empezará a trabajar, emprender acciones audaces y dar alivio inmediato a las familias".

El tuit salió desde la cuenta oficial de POTUS, que es el acrónimo oficial en inglés de presidente de Estados Unidos. La cuenta recién cambio de nombre y de foto de perfil, después de cuatro años de "pertenecer" al expresidente Donald Trump. Biden prestó juramento minutos antes del mediodía durante una ceremonia en el Capitolio.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.