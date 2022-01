Boris Johnson se disculpa por acudir a fiesta en pleno confinamiento

El primer ministro británico Boris Johnson se disculpó el miércoles por asistir a una fiesta de jardín durante el confinamiento por coronavirus en Gran Bretaña en 2020, pero descartó las demandas de la oposición de que renuncie por violar las reglas que su propio gobierno impuso.

Johnson se enfrenta a una ola de ira del público y los políticos por las afirmaciones de que él y su personal se burlaron de las restricciones pandémicas al socializar cuando estaba prohibido. Algunos miembros de su Partido Conservador se han unido a las críticas, diciendo que debe renunciar si no puede calmar el furor.

El gobernante reconoció por primera vez el miércoles que fue a una fiesta de jardín en mayo de 2020 en su oficina de Downing Street —, que es tanto la casa como la oficina del primer ministro— aunque dijo que lo había considerado un evento de trabajo para agradecer al personal por sus esfuerzos durante la pandemia.

