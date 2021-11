Canadá confirma los dos primeros casos de variante Ómicron

En la tarde de este domingo 28 de noviembre, Christine Elliott, Viceprimera Ministra y Ministra de Salud y el Dr. Kieran Moore, Director Médico de Salud anunciaron los casos confirmados:

Por otro lado, el gobierno federal prohibió la entrada al país a viajeros de siete países del sur de África. Nigeria, que se encuentra más bien en África occidental, no estaba en la lista.

El Periodista chihuahuense, Pascal Beltrán del Río compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter:

Donde señala que “Los dos casos de Ómicron detectados en Ottawa” los primeros registrados en el continente americano) “corresponden a viajeros que habían estado en Nigeria. Es decir, la zona de origen es más extensa que el sur de África”, señaló Beltrán del Río.

La viceprimer ministro de Ontario y ministra de salud, Christine Elliott y el Dr. Moore instaron al gobierno de Canadá a tomar las medidas necesarias para hacer más exigentes las inspección en el punto de llegada sea obligatoria para todos los viajeros (independientemente de su origen) con la intención de protegerse mejor contra la propagación de esta nueva variante.

