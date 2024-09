Capitán del superyate hundido en Sicilia guarda silencio ante fiscales

El capitán del superyate que se hundió frente a las costas de Sicilia durante una tormenta la semana pasada, dejando siete personas muertas, se negó el martes a responder las preguntas de los fiscales que lo investigan por posible homicidio negligente y naufragio. James Cutfield, un ciudadano neozelandés de 51 años, ejerció su derecho a permanecer en silencio durante su tercer interrogatorio por parte de los fiscales de Termini Imerese.

Su abogado, Aldo Mordiglia, explicó a la agencia The Associated Press que el equipo legal del capitán había sido recientemente nombrado y necesitaba tiempo para preparar una defensa adecuada. "Los fiscales probablemente esperaban que él optara por no declarar", agregó Mordiglia.

Cutfield fue uno de los 15 sobrevivientes del naufragio del superyate de 56 metros de eslora, llamado Bayesian, ocurrido el pasado 19 de agosto. Entre las víctimas mortales se encontraban el magnate de la tecnología británico Mike Lynch y su hija Hannah, junto con otras cinco personas.

El fiscal jefe, Ambrogio Cartosio, quien encabeza la investigación, ha señalado que se están considerando todos los posibles elementos de responsabilidad en el caso, incluyendo el papel del capitán, la tripulación, los supervisores del yate y el fabricante de la embarcación. El superyate había sido construido por la compañía italiana Perini Navi, conocida por sus diseños "indestructibles".

Causas del hundimiento bajo investigación

Los investigadores han centrado su atención en las circunstancias que llevaron al hundimiento del Bayesian, a pesar de las garantías de durabilidad por parte de su fabricante. El hundimiento fue descrito como "extremadamente súbito" y, según los fiscales, pudo haber sido causado por un potente viento descendente que se propagó rápidamente desde la tormenta hacia la superficie del mar.

Aunque la mayoría de la tripulación logró salvarse, incluido el propio capitán, el chef del yate falleció junto con seis pasajeros que quedaron atrapados en la cabina del lujoso barco.

(Con información de The Assosiated Press)