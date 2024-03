Captan a Kate Middleton tras cirugía y misteriosa ‘desaparición’

Por fin, la princesa de Gales Kate Middleton fue captada por las cámaras del Reino Unido tras su cirugía abdominal y una misteriosa ‘desaparición’, poniéndole fin a cientos de teorías conspirativas.

El portal TMZ, fue uno de los medios de entretenimiento que reveló un par de fotografías que dejaron ver a la esposa William, príncipe de Gales, mientras viajaba el día de ayer como pasajera al interior de una camioneta, con su madre Carole detrás del volante.

De acuerdo con varios medios británicos, la reaparición de Middleton se registró cerca del castillo de Windsor.

En las imágenes se observa a Kate de 42 años portando unas gafas oscuras, con una sonrisa discreta, y sin la compañía de algún otro miembro de la familia real, o bien de algún elemento de seguridad.

La presencia de la integrante de la realeza británica terminó con las teorías conspirativas y cuestionamientos en redes sociales como la plataforma X (antes Twitter) sobre su paradero tras la cirugía a la que se sometió hace varias semanas.

