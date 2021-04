Texas pide declarar a cárteles mexicanos como terroristas

El gobernador de Texas, Greg Abbot, pidió tomar medidas para designar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos del narcotráfico.

En su cuenta en Twitter, el republicano publicó una carta donde pide al mandatario estadounidense y a la vicepresidenta Kamala Harris catalogar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”.

El gobernador asegura que los cárteles del narco cumplen con los requisitos que el gobierno de Estados Unidos establece para definir una organización terrorista extranjera.

En especial Greg Abbot puso la mira en Los Zetas y al Cártel del Golfo de los cuales afirmó:

Mexican drug cartels smuggle narcotics & weapons into the US, force women & children into sex & human trafficking, & murder innocent people.



These cartels are foreign terrorist organizations — Biden must take immediate action to designate them as such. https://t.co/nJxS4MeUGS pic.twitter.com/epZkh1V1eY