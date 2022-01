Crece la tensión: Estados Unidos viajará a Ucrania para demostrar apoyo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken visitará Ucrania en los próximos días en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia ante la posibilidad de una invasión rusa de su nación vecina, informó el Departamento de Estado el martes.

El Departamento de Estado dijo que Blinken viajará a Kiev el miércoles para reunirse con el presidente Volodymyr Zelenskyy, luego irá a Berlín y el viernes se reunirá con el canciller ruso Serguei Lavrov en Ginebra. Este viaje organizado a última hora quiere demostrar el apoyo de Washington a Ucrania y presionar a Rusia para que distienda la situación.

