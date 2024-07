Delta Airlines buscará compensación por daños de Crowdstrike

Un informe reveló que Delta Airlines ha contratado al destacado abogado Davide Boies para reclamar daños y perjuicios a Crowdstrike después de que su actualización fallida provocara problemas en su servicio.

Al parecer, esta noticia ocasionó que las acciones de Crowdstrike cayeran este 30 de julio a su nivel más bajo del año.

El proveedor de software de seguridad cayó más de 11 por ciento, a 228.83 dólares a primera hora de este martes, de acuerdo con CNBC.

La compañía ahora ha perdido un tercio de su valor desde el 19 de julio, cuando una interrupción histórica de Microsoft Systems, causada por una actualización de software de CrowdStrike, dejó fuera de servicio a numerosas industrias, incluidas varias aerolíneas.

Delta Airlines is seeking damages from CrowdStrike and Microsoft after the massive tech outage that canceled thousands of flights.



ABC News Transportation Correspondent @GioBenitez reports from LaGuardia Airport on the latest. pic.twitter.com/KDoYQOFKp9