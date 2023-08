¡Divorcio en Canadá! El primer ministro Justin Trudeau se separa de su esposa

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó este miércoles que se separará de su esposa Sophie Grégoire, tras 18 años casados.

A través de su cuenta de Instagram, dio a conocer su decisión, la cual publicó en inglés y en francés:

‘Hola a todos. A Sophie y a mí nos gustaría compartir el hecho de que después de varias significativas y díficiles conversaciones, hemos tomado la decisión de separarnos’, declaró el político. Como siempre, permaneceremos como una cercana familia con profundo amor y respeto por cada uno y por todo lo que construimos y continuaremos creando’.

Ante la tensa situación, el político de 51 años pidió que se respetara su privacidad, así como la de sus hijos, quienes son menores de edad.

Durante su largo matrimonio, la pareja tuvo tres hijos: Xavier, de 16 años, Hadrien, de 14, y Ella-Grace, de 9 años.

En abril, Justin Trudeau aprovechó la celebración por el cumpleaños de Sophie, para publicar en Twitter una felicitación, donde llegó a llamar a su ahora ex esposa, como mon amour (mi amor).

Para muchos la noticia no los tomó por sorpresa, ya que en eventos pasados pudieron notar que la interacción de la pareja era algo tensa y ‘fingida’.

Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron al matrimonio por el camino del divorcio.

Justin y Sophie se unieron a la lista de separaciones de 2023, la cual incluye a Sofía Vergara y Joe Manganiello, Ariana Grande y Dalton Gomez, Rosalía y Rauw Alejandro y más.

