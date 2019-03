Evacuan Disneyland París por sospecha de atentado

Agencia

PARÍS, Francia.- El Parque de diversiones Disneyland ubicado en París, Francia; fue evacuado la noche de hoy.

De acuerdo con información de redes sociales y Radio Fórmula las primeras versiones de testigos indicaban un posible acto terrorista. Incluso algunas personas publicaron en Twitter que afirmaban haber escuchado disparos de un sujeto dentro del parque.

Ce n'est peut être pas grand chose face à la panique, mais @DisneylandParis et les casts on mi tout les moyens pour assuré le confort et la sécurité de tous, au vu du grand nombre de guest avec des serviettes qui sont rapatrié du parc vers la gare. Bravo @DLPHelp pic.twitter.com/MAJyM3kDFI