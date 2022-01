Explosión en cafetería deja 16 muertos en China

Una explosión a la hora del almuerzo el viernes en la cafetería de una oficina del suroeste de China dejó 16 muertos y 10 heridos, informaron las autoridades.

Se sospecha que la causa fue una fuga de gas, indicó el gobierno de la ciudad de Chongqing en un comunicado en línea.

La cafetería se vino abajo y las víctimas quedaron atrapadas en su interior. Los rescatistas buscaron entre los escombros durante la noche, y todos los cuerpos ya habían sido recuperados antes de la medianoche, informó la agencia estatal de noticias Xinhua. Uno de los sobrevivientes se encuentra en estado crítico, añadió.

​​La explosión a las 12:10 de la tarde ocurrió en una oficina gubernamental del distrito de Wulong, situado a unos 75 kilómetros (120 millas) al oeste del centro de la ciudad de Chongqing y conocido por sus monumentales formaciones kársticas.

