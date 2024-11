Gaza contra la polio: reportan vacunación de 105 mil 261 niños

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) ha anunciado esta semana que cerca de 94 mil niños en el norte de la Franja de Gaza, lo que representa casi el 80 por ciento de la población infantil de esa área, han sido vacunados contra la poliomielitis.

Este avance se enmarca en la tercera fase de una campaña de vacunación intensiva que inició el sábado 2 de noviembre, con el objetivo de proteger a los menores de esta enfermedad.

La agencia también ha solicitado un cese al fuego inmediato y duradero, superando las pausas humanitarias actuales, advirtiendo que sin esta medida ‘los niños en Gaza seguirán sufriendo y muriendo’.

After 3 days of the #polio vaccination campaign in Northern #Gaza, we have reached 105,261 children.



Whilst aid and vaccines are vital for the children’s future, more than anything they need a #CeasefireNow. pic.twitter.com/w594vWm0C1