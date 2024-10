Georgia registra récord de votación anticipada: más de 328 mil votos

Las autoridades del estado de Georgia en Estados Unidos, registraron ayer martes 15 de octubre una participación récord durante la celebración de la votación anticipada de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre con más de 328 mil votos, lo que supone más del doble que en 2020.

So with the record breaking 1st day of early voting and accepted absentees we have had over 328,000 total votes cast so far. You can track this data on @GaSecofState Raffensperger’s Data Hub here: https://t.co/0mcozlOrTa pic.twitter.com/lzGdYh25Su