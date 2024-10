Harris enfoca lazos con México en migración, economía y energía

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que las principales prioridades de su gobierno en las relaciones con México, bajo el liderazgo de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, son la gestión de los flujos de migración irregular, el fortalecimiento de los lazos económicos y la cooperación en el desarrollo de energías limpias.

La también candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca felicitó a la presidenta Sheinbaum esta semana en un mensaje publicado en la red social X por su histórica toma de posesión como la primera mujer en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo en México y presentó las prioridades de gobierno.

Congratulations to President Sheinbaum of Mexico on her historic inauguration.



I look forward to strengthening cooperation on our two countries’ shared security and prosperity — from addressing irregular migration to growing our economic and clean energy ties.