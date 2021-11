Jeff Bezos donará 2 mil millones de dólares para combatir el cambio climático

El multimillonario, Jeff Bezos, prometió donar 2 mil millones de dólares para reparar directamente la naturaleza y transformar los sistemas alimentarios, esto como parte del compromiso que el empresario tiene con el programa “Bezos Earth Fund” en el que cuenta con un fondo para ser donado a la tierra.

Listening, learning, and collaborating on bold ideas with leaders from around the world on Day One of #COP26 . We’re back to work already today! | @JeffBezos @DrAndrewSteer pic.twitter.com/MxKNqOcPR6

De acuerdo con CNN durante la cumbre COP26 en Glasgow, el empresario manifestó su preocupación por conservar lo que todavía existe en la tierra (lo que no hemos dañado) y restaurar lo que se ha perdido, a su vez cultivar lo que se necesita para vivir sin degradar el planeta en el futuro para las nuevas generaciones.

Enfatizó que su vuelo al espacio lo hizo recordar lo frágil que es la naturaleza, lo finita que es la tierra y la atmosfera es delgada.

At #COP26, Lauren and I discussed conservation of land and sea with leaders from Colombia, Ecuador, Panama, Costa Rica, and Bolivia. Together, they oversee one of the most diverse regions on earth. The @BezosEarthFund is working with them to help create the largest (1/2) pic.twitter.com/6MQ2RsAQxC