¿Qué es COP? Datos clave de la cumbre climática

La cumbre climática de Naciones Unidas, conocida como COP26 este año, reúne en Glasgow a delegados de casi 200 países para negociar sobre las mejores medidas para combatir el calentamiento global.

A continuación, algunos de los términos y temas clave que se comentarán en la cita, programada entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.

Son las siglas abreviadas en inglés de Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas.

Celebrada por primera vez en 1995, también sirve como cumbre de los miembros del Protocolo de Kioto de 1992, donde los países se comprometieron por primera vez a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y para los firmantes del Acuerdo de París de 2015.

Los gobiernos reunidos hace seis años en la capital francesa acordaron un objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de dos grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit), e idealmente por debajo de 1,5 grados C (2,7 F) para final de este siglo, respecto a la era preindustrial.

Más de 25 mil delegados están registrados en la cita de este año, que presidirá Alok Sharma, miembro del gobierno británico.

Ahead of COP26, leaders from business, academia, and civil society are urging governments to come #TogetherForOurPlanet and set targets that keep 1.5C in reach.



Read the full letter from @AldersgateGrp 👇https://t.co/ZvTso4JM8G pic.twitter.com/bioZQDD90e