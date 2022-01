Joe Biden distribuirá millones de pruebas Covid gratuitas

El presidente Joe Biden anunció el jueves que el gobierno de Estados Unidos duplicará la cantidad de pruebas caseras rápidas de COVID-19 a 1.000 millones para que sean distribuidas gratuitamente a los estadounidenses, junto con las mascarillas N95 de máxima protección, al tiempo que destacó sus labores para “aumentar” los recursos para ayudar al país a lidiar con el repunte de casos de coronavirus.

Biden también anunció que a partir de la próxima semana, 1 mil elementos del personal médico militar serán desplegados por todo el país para ayudar a las instalaciones médicas abrumadas a que alivien la escasez de personal causada por la variante Ómicron.

Today, I’m announcing our next deployments of six additional federal medical teams to help hospitals fighting Omicron in six hard hit states: Michigan, New Mexico, New York, New Jersey, Ohio, and Rhode Island. — President Biden (@POTUS) January 13, 2022

Muchas instalaciones están teniendo problemas debido a que sus trabajadores están aislados en sus hogares por el virus en momentos en que se registra un repunte de infecciones a nivel nacional. El despliegue de los elementos médicos militares se suma al de otro personal médico federal que ya ha sido enviado a los estados para ayudar con la escasez de trabajadores.

Hablando en la Casa Blanca el jueves, Biden reconoció que: “Sé que todos estamos frustrados mientras empezamos este nuevo año” con los casos del virus alcanzando nuevos máximos. Pero insistió que sigue siendo “una pandemia de los no vacunados”.

Tanto las personas vacunadas como las que no lo están han dado positivo al virus, pero Biden señaló que los datos médicos muestran que la gente tiene muchas menos probabilidades de presentar una enfermedad grave o de morir si están inoculados contra el COVID-19. “Lo que ocurre después no puede ser más diferente”.

Biden dijo que instruyó a su equipo para que duplicara la adquisición de pruebas rápidas de COVID-19 para que sean distribuidas gratuitamente a los estadounidenses a través de un sitio web federal futuro, mientras busca responder a las críticas sobre una escasez de pruebas y largas filas para someterse a una. La orden inicial era de 500 millones de pruebas, y ahora el gobierno federal comprará 1.000 millones. Biden dijo que el sitio web será lanzado la próxima semana.

I am directing my team to procure 500 million more COVID-19 at-home, rapid tests.



That will mean one billion tests to be distributed for free. — President Biden (@POTUS) January 13, 2022

El mandatario también anunció que por primera vez su gobierno planeaba poner a disposición del público de forma gratuita mascarillas N95 de alta calidad, que son las más eficaces para prevenir la transmisión del virus. Dijo que su gobierno anunciaría los detalles la próxima semana.

President Biden just announced that our administration will purchase an additional 500 million COVID-19 at home tests, bringing the total number of tests that will be distributed for free to 1 billion. pic.twitter.com/Ze8NSyKaf9 — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2022

