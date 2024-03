Kate Middleton pide disculpas por foto familiar mal editada

Todos alguna vez empezamos sin cero conocimientos de edición hasta mejorar con la práctica y volvernos expertos en el área.

Esto no fue una excepción para Kate Middleton, quien se tuvo que disculpar en redes sociales por editar mal una fotografía en la que aparece junto a sus tres hijos.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C