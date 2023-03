‘Ley Narcos’: EU presenta iniciativa contra cárteles mexicanos

El senador republicano Lindsey Graham presentó ayer formalmente su iniciativa de ley para obligar al Departamento de Estado de Estados Unidos a designar como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, por sus siglas en inglés) a nueve cárteles mexicanos del narcotráfico.

Denominada como ‘Iniciativa Narcos’, la propuesta del legislador por Carolina del Sur cuenta apenas con el apoyo de otros 5 de 49 Senadores que forman la minoría republicana en la Cámara Alta y está busca otorgar nuevas facultades al Ejecutivo para enfrentar el tráfico de drogas incluido el fentanilo.

Count me in for drug education and prevention, but we must attack the problem at its source: Mexican drug cartels making billions of dollars off poisoning Americans.



If we do not adjust our policies we will never get a different outcome. (2/3)