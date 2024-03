El misterio continúa alrededor de la princesa de Gales, Kate Middleton, luego de que se diera a conocer que no asistirá al desfile anual del Día de San Patricio en Mons Barracks en Aldershot, Inglaterra.

La esposa del príncipe William decidió no presentarse al evento que tendrá lugar el domingo 17 de marzo porque como señaló previamente el palacio de Kensington en un comunicado, la princesa sigue recuperándose de su cirugía abdominal.

Esta sería la primera vez en varios años que Middleton de 42 años no estará en desfile, al cual ha asistido desde 2012, excepto en 2016.

Según informa New York Post, el príncipe William tampoco asistirá al desfile de mañana, por razones aún desconocidas.

Kate Middleton to skip St. Patrick’s Day Parade for the first time in years despite being honored https://t.co/yWT5to4TKa pic.twitter.com/fcZfJarcnX

Varios usuarios en redes sociales señalan que William se quedará en casa para cuidar de su esposa, mientras que otros suponen que no pondrá pie en el evento porque tiene asuntos de mayor relevancia.

La princesa de Gales tiene un papel importante al igual que su esposo y nieto del rey Carlos III, ya que tras la muerte de la reina Isabel II, recibió el título de coronel honorario de la Guardia Irlandesa.

El príncipe William también cuenta con este título, otorgado por su fallecida abuela en 2011, dos meses antes de su boda con Kate.

Esta semana, el príncipe William asistió al 25 aniversario de The Diana Award, unos premios realizados en honor a la difunta princesa de Gales, Diana.

THE LEGACY AWARD_



The Legacy Award Ceremony was incredible and a moment we will never forget! Thank you to everyone that made it possible: HRH The Prince of Wales, our incredibly generous partners, brilliant hosts and performers, and of course, our 20 inspirational recipients!💙 pic.twitter.com/Y9JglLFjm1