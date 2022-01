Muere David Sassoli, presidente del Parlamento de la Unión Europea

David Sassoli, el periodista italiano que se labró una carrera en política y llegó a presidente del Parlamento de la Unión Europea, falleció en un hospital en Italia en la madrugada del martes, informó su vocero. Tenía 65 años.

El mensaje de Roberto Cuillo en Twitter no ofreció más detalles. Sassoli, socialista, estaba ingresado desde el 26 de diciembre debido al funcionamiento anormal de su sistema inmunitario, señaló Cuillo en un comunicado publicado en la víspera.

“Esta hospitalización fue necesaria debido a una grave complicación derivada de una disfunción en el sistema inmunitario”, explicó la nota.

Aunque llevaba meses lidiando con problemas de salud, Sassoli se mantuvo en el cargo, donde su energía y su sonrisa eran su seña de identidad.

Sassoli llegó a la presidencia de la eurocámara en 2019 luego de una intrincada lucha política entre los líderes comunitarios que dio la presidencia de la Comisión Europea a la democristiana alemana Ursula von der Leyen, y la del Consejo Europeo al liberal belga Charles Michel.

“Estoy profundamente entristecida por la terrible pérdida de un gran europeo y un orgulloso italiano”, dijo Von der Leyen en Twitter. “David Sassoli fue un periodista compasivo, un destacado presidente del Parlamento Europeo y, ante todo, un querido amigo”.

È un giorno triste per l’Europa.



Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sinchero democratico, e un uomo buono.



Today is a sad day for Europe.



Our Union loses a passionate European, a sincere democrat, and a good man. https://t.co/JzeVTUAlu3