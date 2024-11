OMS asegura que nuevo brote de mpox se puede controlar y detener

Ante el miedo generado por el actual brote de mpox (antes viruela del mono), apenas ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que este problema ‘puede controlarse y detenerse’.

Para que eso sea posible, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que se requiere un plan de unos 120 millones de euros en los próximos seis meses.

