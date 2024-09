Papa Francisco afirma que Israel rebasó los límites de la guerra

El Papa Francisco ha calificado los recientes ataques de Israel en Gaza y el Líbano como ‘inmorales’ y desproporcionados, señalando que la respuesta militar israelí ha excedido los límites aceptados en la guerra.

Durante su vuelo de regreso desde Bélgica, fue consultado sobre el asesinato selectivo de Hassan Nasrallah, uno de los fundadores de Hezbollah, llevado a cabo por Israel.

El ataque del viernes en Beirut tuvo un impacto devastador, afectando una zona de más de una manzana y destruyendo varios edificios residenciales. Hasta el momento, se han confirmado al menos seis víctimas adicionales.

En su respuesta, no mencionó a Israel por su nombre, asegurando que hablaba de forma general. No obstante, detalló que ‘la defensa siempre debe ser proporcional al ataque’.

May we ask God for the gift of peace for martyred Ukraine, for Palestine and Israel, for Sudan, Myanmar, and all lands wounded by war.

De igual forma, indicó que si bien la guerra en sí misma es inmoral, hay reglas que ‘indican cierta moralidad’.

La muerte de Nasrallah conmocionó a todo Líbano y Oriente Medio, donde fue una figura política y militar dominante durante más de tres décadas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que el ataque de Israel fue una ‘medida de justicia’ para las víctimas que estaban siendo aterrorizadas por Hezbollah.

El Papa Francisco siempre ha buscado equilibrar sus declaraciones, especialmente aquellas sobre el ataque de Hamás a Israel ocurrido el 7 de octubre de 2023, así como en los enfrentamientos posteriores en Gaza y el sur del Líbano.

It is with sorrow and great concern that I continue to follow the spread and escalation of the conflict in Lebanon. Let us pray for the victims, for their families, and for peace.