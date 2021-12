Píldora Covid de Pfizer: ¿Cómo funciona en nuestro cuerpo?

El pasado martes 14 de diciembre las autoridades estadounidenses aprobaron la primera píldora contra el Covid-19, elaborada por la farmacéutica Pfizer, que arrojó una efectividad del 89% para reducir la hospitalización y muerte por coronavirus tratados en los cinco primeros días desde el inicio de los síntomas.

La píldora se llama Paxlovid y por el momento solo las organizaciones mundiales y gobiernos tendrán la posibilidad de obtenerla.

Está indicada para uso de emergencia como un antiviral oral y se puede utilizar únicamente en adultos que no necesitan ayuda para oxigenar, con base en el reporte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

BREAKING: @US_FDA granted Emergency Use Authorization (EUA) for our novel #COVID19 oral #antiviral treatment for high-risk patients aged 12+ weighing at least 40 kg (88 lbs), marking another historic milestone in the fight against COVID-19. #ScienceWillWin https://t.co/IRocj16hV9 pic.twitter.com/6gTqzfKNhp